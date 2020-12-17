什麼動物會「ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」？一名父親上網表示，小學一年級兒子的國文作業要求根據狀聲詞填寫應對的動物，其中一題是「ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」，不僅兒子被考倒，就連他也解不出答案，只好上網求助，文章曝光後，掀起網友熱烈討論。

該名父親昨（16）日晚間於臉書《爆廢公社二館》說，國小一年級的兒子國文作業有一大題是「你記得動物的叫聲嗎？把動物名稱寫下來」。前面幾題「汪汪」、「咩咩」及「喵喵」都輕鬆作答，唯獨「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」讓他想破頭。

不少網友熱情解惑，答案包括猴子、青蛙、狐狸、貓頭鷹等，也有不少人歪樓搬出周杰倫的《霍元甲》歌詞中的「霍霍 霍霍霍 霍霍霍霍」；就連伍佰的《你是我的花朵》中「我我我，你是我的花朵」也被拿來KUSO。

國小一年級的兒子，前幾題都輕鬆答對，唯獨剩下的「ㄨㄛˋㄨㄛˋ」仍空白。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

幸好有過來人公布正解是「公雞」，並分享「我家的女兒今年也剛好上小一，當初看到這題目我也相當不解，但答案確實是公雞」，其他網友也指出「ㄨㄛˋㄨㄛˋ啼」是公雞沒錯，課本裡應該有答案。事實上，根據教育部辭典，「喔喔」（ㄨㄛˋㄨㄛˋ）是形容雞叫聲。

(中時新聞網)