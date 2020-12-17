大陸女星苗苗今年雙喜臨門，在5月與鄭愷結婚，小倆口並在日前生下女兒，幸福組成一家三口，不過苗苗近日卻被陸網公開更衣室換衣服影片，把女子頭上標註苗苗的頭像，直指就是苗苗，而苗苗工作室事後駁斥影中人是苗苗，向無辜受牽連的民眾道歉，並譴責偷拍行為。

陸網日前流出苗苗和媽媽逛街影片，升格當新手媽媽的苗苗輕鬆享受購物時光，不過苗苗接著就被指在服飾店內大方試穿衣服，而影片中還把女子頭上標註苗苗的頭像，直指就是苗苗。

針對偷拍影片發聲，苗苗工作室昨（16日）發聲強調，影片中的換衣服女子並非苗苗，表示是一位無辜的民眾遭移花接木「以偷拍的方式拍下視頻，並傳播出去製造話題譁眾取寵，是不道德的」。

苗苗工作室微博全文。（圖／取材自苗苗studio微博）

苗苗工作室接著也對這位無辜的民眾發聲道歉「對此行為強烈譴責」，並呼籲各界停止傳播影片，苗苗工作室聲明被讚爆，苗苗粉絲後援會力挺：「對無辜受到牽連的女士表示歉意！堅決抵制偷拍行為」，網友也怒斥偷拍：「拍女生換衣服是有事嗎」、「可惡，還有人性嗎」、「真夠無恥」。

(中時新聞網)