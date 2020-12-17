為什麼有些餐廳的白飯特別好吃？專家分享煮米飯時的小技巧表示，別以為只有傻傻加水，煮飯時多加1樣東西，米飯吃起來會更香更飽滿，包準大人、小孩都一吃就愛上。

亞洲人的主食白米飯是中式料理的靈魂所在，米飯若煮得不好，恐怕會毀了一桌好菜，部落客《小楊聊美食》指出，很多人煮飯，都只會傻傻的加水，加得太多或太少，會導致米飯軟爛或生硬，他建議煮飯時加入適當的白酒、米酒或紅酒，煮出來的飯會讓人忍不住多吃一碗。

《小楊聊美食》解釋，由於酒精能有效催發大米，尤其在蒸煮的過程中，更會散發出香味，而且還能讓米飯粒粒分明、更加飽滿；再加上酒精大多是水果、穀物發酵而來，適當添加還能增加米飯的營養。

至於酒精該怎麼加最剛好？《小楊聊美食》表示，在生米加好水下鍋前，加入適量即可，酒精度數越高，用量就要越少。白酒每次1、2滴即可；米酒約4、5滴左右；若是用度數較低的甜酒類，則可以稍微多加一些，紅酒約6至8滴，蒸出來的米飯會呈現浪漫粉紅色，更能兼顧色香味俱全。

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