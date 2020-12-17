許多夫妻都會偷存「私房錢」，而且都會藏在對方找不到的隱密處，可是一名人妻po文表示，她在打掃時，卻在衣櫃裡發現老公的私房錢，可是一整疊藍色千元鈔卻是「外露」，好像怕別人看不到，讓她無法理解老公為何這樣藏私房錢。網友看到貼文有人留言：「這是情趣」，也有人打趣說：「這是妳老公的陰謀，這樣妳就不會去翻更大筆的了」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文抱怨另一半表示，日前打掃家裡整理衣櫃時，發現櫃子內有一疊藍色千元鈔票，厚厚一疊用紙條捆住，而且光明正大地放在相當顯眼的位置，完全沒有任何物品遮擋住，讓她無法理解「明知道衣櫃我會整理還藏在這裡，是在哈囉嗎？誰會把私房錢藏在這裡啊！」。

人夫把私房錢「光明正大」藏在衣櫃，網笑：「是老公的陰謀，這樣就不會找更大筆的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還拍照傳訊息問老公「我的嗎？」，老公卻回「我放的！」，網友看到對話全笑翻「怕妳找不到」、「那是給你的獎金啦」、「他想給妳驚喜啦」、「都知道你會整理衣櫃了，還放在那裡，看來是要給你的，那就只好委屈點收下啦」、「你不懂情調啦，其實他是要給你驚喜」、「年終獎金」、「夫妻情趣啦，要你找寶的」。

不過也有人開玩笑猜是老公的陰謀「是我也藏那裡，讓你輕易找到小筆的開心，有成就感，真正大筆的你就不會去翻找了」、「故意給老婆看到，其實下面更多，最危險的地方就是最安全」、「其實一疊故意給妳看到的，當然還有好幾疊妳找不到的」。

(中時新聞網)