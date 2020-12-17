【現場直播】 蘇偉碩醫師今出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會｜2020.12.17

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，因多次公開反萊豬，強調萊克多巴胺對人體有害，竟遭「查水表」，收到高雄市政府警察局通知書，要求25日晚上10點到案說明。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，在所不惜的擾民、調查、查水表，就是要殺雞儆猴，用公權力逼迫人民服從、閉嘴。

12月10日國際人權日，也是美麗島事件41週年，鄭麗文昨（16）日在臉書指出，民進黨大內宣，表面上挺人權，事實上，「膽敢違反民進黨黨意、違反小英女皇，企業、團體、個人皆會被查水表，新黨國獨裁主義，民進黨上映中。」

蘇偉碩15日在記者會上再度強調萊豬對人體的影響，根據醫學和科學證據發聲，並提出刊登於國際期刊的學術報告，證明萊克多巴胺會殘害人體細胞，有潛在泌尿性毒性和結石生成的問題，特別是兒童腎臟脆弱，若吃下代價和後果不堪設想。

蘇偉碩收到警方通知書，依《食品安衛生管理法》，要求他25日晚上10點到案說明。（圖／摘自我+1臉書）

沒想到，記者會當天，蘇偉碩就收到高雄市政府警察局的通知書，要求12月25日晚上10點到案說明。鄭麗文痛批，晚上10點都在所不惜的擾民、調查、查水表，就是要殺雞儆猴，誰有異議就讓網軍側翼出征誰，行政機關如此「有效率」的關切，用公權力逼迫人民服從、閉嘴。

鄭麗文質疑，難道民進黨全面執政，掌握豐富行政資源就不演了？「警察局一直都這麼有效率嗎？還是上面有交代？124、25日立法院表決完開始肅清異己？！」

擋萊劑醫生，民進黨查水表 美麗島事件41週年，民進黨大內宣，表面上挺人權， 事實上，膽敢違反民進黨黨意、違反小英女皇，企業、團體、個人皆會被查水表， 新黨國獨裁主義，民進黨上映中。 高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，12/15在記者會向... 由鄭麗文發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)