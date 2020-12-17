高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，因多次公開反萊豬，強調萊克多巴胺對人體有害，竟遭「查水表」，收到高雄市政府警察局通知書，要求25日晚上10點到案說明。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，在所不惜的擾民、調查、查水表，就是要殺雞儆猴，用公權力逼迫人民服從、閉嘴。
12月10日國際人權日，也是美麗島事件41週年，鄭麗文昨（16）日在臉書指出，民進黨大內宣，表面上挺人權，事實上，「膽敢違反民進黨黨意、違反小英女皇，企業、團體、個人皆會被查水表，新黨國獨裁主義，民進黨上映中。」
蘇偉碩15日在記者會上再度強調萊豬對人體的影響，根據醫學和科學證據發聲，並提出刊登於國際期刊的學術報告，證明萊克多巴胺會殘害人體細胞，有潛在泌尿性毒性和結石生成的問題，特別是兒童腎臟脆弱，若吃下代價和後果不堪設想。
沒想到，記者會當天，蘇偉碩就收到高雄市政府警察局的通知書，要求12月25日晚上10點到案說明。鄭麗文痛批，晚上10點都在所不惜的擾民、調查、查水表，就是要殺雞儆猴，誰有異議就讓網軍側翼出征誰，行政機關如此「有效率」的關切，用公權力逼迫人民服從、閉嘴。
鄭麗文質疑，難道民進黨全面執政，掌握豐富行政資源就不演了？「警察局一直都這麼有效率嗎？還是上面有交代？124、25日立法院表決完開始肅清異己？！」
(中時新聞網)
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