在廟宇中替神明服務的禮生雪岑，因為神似大陸女星楊冪，有網友於10月放上她的美照爆紅。近日雪岑PO出多張泡湯性感照，再度辣翻網友的眼睛。

雪岑16日透露帶媽媽到北投泡溫泉，嚷喊：「台北一直下雨，寶寶就要發芽了。」同時PO出照片，只見她卸掉工作的大濃妝，將頭髮全部綁起來，身穿黃色連身泳裝，胸前開深V設計直露飽滿雙球，轉到側身，側乳旁有三行紅色的文字刺青，腰間挖空突顯纖細曲線，配上一雙大長腿，絕佳好體態引起網友驚呼，紛紛留言讚美：「好美麗，我的女神」、「厲害了」、「素顏也是正妹」。

事實上，雪岑的本行是幼兒園老師，由於外型姣好、又有175cm的高挑身材，兼差當外拍模特兒，會加入禮生團的契機，是因為有宗教信仰，1個月會利用5、6天休假當禮生，十分熱愛這分工作。

突然一夕爆紅，雪岑受寵若驚，謙虛地表示：「謝謝各位的支持與肯定，本人只是盡心工作，未曾想因此而上新聞，很謝謝大家的關心與不嫌棄，若有不好之處會努力改變，以正能量的釋放去為神明服務，很感謝大家的意見。」至於部分網友質疑服裝過於曝露，雪岑表示尊重。

(中時新聞網)