今年初爆發新冠肺炎疫情，病毒快速蔓延使全球措手不及，不僅人民生活受影響，經貿更是首當其衝，各國政府為了救市，紛紛祭出金融、貨幣等相關寬鬆政策，現金資產大幅貶值，促使投資人將目光投以加密貨幣，將其視為時下的資金避風港。

在眾多加密貨幣中，又以比特幣(Bitcoin)漲勢最為驚人，雖然中間一度遇上賣壓，回落至1.6萬美元區間，但隨著買盤不斷進場，比特幣16日晚間衝破2萬美元，17日晨盤再攻高，站上2.1萬美元關口，寫下自問市來的歷史天價，成為全球規模最大的加密貨幣。年初至今，比特幣累計漲幅達197.34%，股市、黃金望塵莫及。

比特幣漲勢凌厲，台系概念股跟著嗨！今日台股早盤，青雲(5386)、撼訊(6150)、麗臺(2465)、映泰(2399)強勢表態，相繼亮燈漲停，而承啟(2425)也有6%以上漲幅，上演一波慶祝行情，成為台股盤面上的亮點。

(時報資訊)