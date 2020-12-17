外資搶搭台通（8011）法說會順風車，16日大買1,100張，在外資背書下，台通17日盤中股價以24.3元再創波段新高，吸引搶短買盤卡位，截至上午10時止，成交量已飆破1.2萬張，較前一日的成交量5,560張倍增，力拼穩住半根漲停的漲幅。

台通16日盤後公布17日下午二時召開線上法說會，屆時將就第三季營運、今年第四季及明年展望做報告。

5G新商機為台通帶來新轉機，受惠5G光通訊出貨，高毛利產品銷售增加，牽動毛利率走揚，今年前三季毛利率較去年同期激增近4個百分點，累計每股淨損也急縮至0.1元，較去年同期的每股淨損0.67元虧損大幅收歛。

除了本業出現轉機外，為充實營運資金，台通亦於11月11日經董事會決議通過處分不動產並授權董事長全權處理，隨即次日與另一土地所有權人慶通公司共同委託香港商戴德梁行不動產投資顧問公司台灣分公司，將台通名下位於新莊面積4,612.46平方公尺（約1,395.27坪）及慶通公司名下1,490.84平方公司（約450.98坪）土地予以公開標售，台通於公告中指出，台通委託價格為新台幣12億8,086萬元，占總委託價格之75.57％，由於金額龐大，標售進度如何？亦是市場焦點。

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