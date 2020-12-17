旅遊業者易遊網看好屏東旅遊趨勢，日前率先與大鵬灣風管處打造的「屏東觀光圈」獨家簽訂合作備忘錄（MOU），共同推廣屏東在地觀光遊程與文化體驗，並匯集屏東食宿遊購行的特色商品，打造專屬「屏東觀光圈」的銷售平台，預計明年首季上線。

據易遊網銷售數據與旅客偏好觀察，較受民眾青睞的國旅地區，以親近大自然或擁有渡假感的旅遊地為主，如花東、屏東、離島均是今年人氣相當高的旅遊熱區，除有依山傍海的地理優勢，更富含許多人文與生態活動內容，能玩出兼具深度與創新的旅遊體驗。

其中，屏東自然人文薈萃，可玩性相當豐富，是眾多旅客安排國旅的熱門目的地之一。易遊網表示，觀察屏東訂房銷售情形，今年由於疫情帶動國旅需求熱潮，屏東訂房狀況較去年、前年均成長超過2倍，足見屏東的觀光人氣。

由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，展望明年旅遊仍將以國旅為主，易遊網看好屏東旅遊趨勢，並擁有線上最大旅遊平台與數位化優勢，率先成為「屏東觀光圈」長期合作夥伴，攜手共同推廣屏東觀光，持續開發多元旅遊商品，挖掘更多在地玩點、更深遊台灣。

易遊網表示，未來除了共同推廣屏東在地觀光遊程與文化體驗，並將匯集屏東食宿遊購行的特色商品，打造專屬「屏東觀光圈」的銷售平台，讓旅客規畫屏東旅遊時可一站購足所有旅遊需求，預計將於明年首季上線。

(時報資訊)