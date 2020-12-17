政府聯手打炒房，目標鎖定屯房屯地的建築業。金管會主委黃天牧17日在回應立委曾銘宗質詢時「爆料」，金管會本週宣布管制八家建築融資比重過高的銀行，要求調降比重，但並不考慮控管房貸集中度過高的銀行，「以後也不會放入」，主要是「這次跨部會討論的目的，主要還是建築業授信部分，不要影響到一般民眾購屋部分」。

政府以團體戰打炒房，因中央銀行進行信用管制，金管會負責金檢銀行是否在餘屋貸款、土建融、豪宅及投資客授信上過於寬鬆，同時在15日宣布，將土建融占放款比重過高的八家銀行「列管」，要求限期改善，若改善情況不佳，不排除要求這些銀行將不動產授信備抵呆帳提存比率由1.5％拉高到2％。

曾銘宗質詢時表示，過去金管會控管不動產授信集中度，除了土建融外，還會有房貸，詢問何時金管會也會控管銀行房貸授信集中度？

黃天牧對此回應，2011年時金管會設定不動產授信集中度管制，的確有將房貸納入控管，但「這次目標只針對建築業」，所以未放入房貸，未來也不會放入，因為跨部會的目標就是不要影響一般民眾購屋貸款，所以未來也不會控管房貸。

其次就是金管會曾要求不動產授信提備抵，從1％拉高到1.5％，曾銘宗詢問未來是不是也會再次要求拉高？

黃天牧則表示，金管會要求所有銀行在2016年時不動產提備呆比率要達到1.5％，目前已超過1.5％，所以現在金管會先鎖定8家土建融集中度比較高的銀行，若這八家改善計畫讓金管會不滿意，確實可以要求提高不動產備呆提存率，但目前沒有要求；黃天牧表示，「2016年要求提高到1.5％，就是一個Buffer（緩衝）了」，即目前已算高比率，暫時不考慮再拉高。

另外，黃天牧亦表示，銀行房貸及土建融放款餘額，占銀行法72-2條，即不得逾存款及金融債券總額30％的規定，目前占比是26.82％，曾銘宗表示，大約剩3％，也就是還有1.5兆元的授信空間，黃天牧也說「是」。

(工商 )