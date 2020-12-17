受到大首爾地區每日確診人數創新高影響，加上外資又站在賣方，大盤開低走低，目前KOSPI指數暫為2746.43點，下跌25.36點，跌幅0.91%。

韓國首爾副市長周四表示，昨(16)日首爾每日新增確診人數創歷史新高達423人。除了首都圈每日確診人數破紀錄外，金副市長在CBS新聞廣播節目中也透露，韓國國內每日確診人數又破千，目前暴增至1014位。韓國疫情嚴重化的利空，也鈍化了美國聯準會維持低率政策，以及美國會可望通過另輪疫情刺激方案的正面消息。

美國聯準會FED表示，將堅行低利率政策，另外，美國國會目前傾向對額外9000億美元疫情援助金，包含600到700美元補助金支票與延長失業救濟達成共識。

韓國央行已同意與美國FED再續簽六個月現有貨幣互換協議，至少維持到2021年9月30日。

最新匯價，目前1美元可兌換1092.6韓元，韓元升值0.13%。

(時報資訊)