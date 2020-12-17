李佳豫（小豫兒）因《閃亮的日子》曾和李運慶相戀5年，一度論及婚嫁，2015年後分手後就未傳出戀情。在前男友李運慶認愛洪詩後，李佳豫也被週刊爆出新戀情，對象是玩線上遊戲狼人殺認識的圈外人，她還在ig動態發兩人合照，還寫下「CP第三次合照，為什麼要戴口罩。」對此李佳豫17日一早親自在臉書否認戀情，開玩笑說：「看到今天有我的新聞，還是蠻開心的，那以後就多發一點與男性友人的合照好了」。

報導中指出，私下沒工作時喜歡玩線上遊戲的李佳豫，和線上遊戲的伙伴們平日也會出來聚餐，李佳豫的新男友就是遊戲伙伴之一，是個老實的平常人，兩人還一起到桃園八德落羽松森林遊玩，李佳豫回頭對著男友笑得開心，男友卻搞怪閉上眼睛笑著。經紀人回應，李佳豫愛玩狼人殺線上遊戲，也愛跟這些線上遊戲的朋友定期聚會，這些都是朋友，也表示她目前單身。

對此，李佳豫今早發出一張3男2女在落羽松合照，否認報導中僅2人出遊，她表示「那照片是年初我自己發在遊戲介面上的，不知道可以被當成我談戀愛的證據」，無奈表示「一早起床有點傻眼，新聞不是應該實事求是嗎？為什麼可以不管經紀人的真實回應，自顧自的編了一篇」。

李佳豫說，「我真的透過狼人殺app，認識了許多圈外的朋友，除了約面殺，疫情還沒發生前大家也常常會一起出去玩」，最後自虧「為什麼我好像在幫什麼交友軟體業配」。她近期除了主持《風水！有關係》節目，對於新戲規劃？經紀人表示「一直有在看劇本，希望有適合的角色」。

(中時 )