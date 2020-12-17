「補教天后」陳子璇宣布和高國華離婚後，不斷在臉書透露昔日和高國華的激情史，此舉竟引起高國華「前前妻」蔡郁璇不滿，怒斥「踩著人家的痛往上爬，到底要厚顏無恥到什麼時候？」未料昨天又再次PO文疑似嘲諷陳子璇照片「修過頭」，兩個女人的戰爭似乎一觸即發。

蔡郁璇在臉書PO出自拍照，秀出保養得宜的臉蛋及苗條身材，接著寫道：「之前年輕的時候，很怕自己變老。不知道從哪一年開始，開始變得不喜歡過生日。當過了四十歲門檻，發現白髮越來越多，皺紋也出現了不少；終於能接受事實」，強調這是人生必經的過程，似乎已不再強求對外貌的執著。

之前年輕的時候，很怕自己變老。 不知道從哪一年開始， 開始變得不喜歡過生日。 當過了四十歲門檻， 發現白髮越來越多，皺紋也出現了不少； 終於能接受事實： 這就是我，是人生必經的過程。 因為逃避變老這個事實不愛拍照的我， 開始學會：我就是我， 不需要修圖修很多，美肌開超大， 照片變照騙， 是為了安慰自己， 還是欺騙別人？ 人就是要學會接受自己的不完美。 所以，一點都不完美的我，更懂得愛自己🥰 由我是蔡郁璇發佈於 2020年12月16日 星期三

此外，蔡郁璇表示原先會為了無法接受變老的事實，選擇不去拍照，如今學會調適心情面對此事，因此拍完照不再需要修圖修很大，又或者美肌開超大，否則照片變照騙，究竟是為了安慰自己，還是欺騙別人？最後不忘強調：「人就是要學會接受自己的不完美」。

不過有眼尖網友似乎看出這篇PO文，疑似有嘲諷陳子璇的意味，也留言緩頰：「妳一直都是最棒的，給自己多一點正面能量，過去就給時間帶走吧」。

(中時新聞網)