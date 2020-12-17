美國新任總統就職，我國都有派團參加就職典禮的前例，民進黨立委劉世芳今天在立院司法法制委員會質詢總統府秘書長李大維，美國總統當選人拜登的就職典禮，是否這次也能派團參加？李大維表示，我國政府已經展開跟美方聯繫的過程。

不過李大維也解釋，因為疫情緣故，目前美方的原則是拜登希望盡量用線上就職典禮，他們甚至也不鼓勵他們自己本國人民參加。過去我方派團參加，也是由美國國會朋友來邀請我們參加；至於今年是不是能繼續進行，目前還沒完全定案，但至少駐美代表蕭美琴她會代表台灣來參加。

民進黨立委鄭運鵬今天也問到李大維過去與拜登交往的經驗，李大維表示，他在2005、2006都去拜訪過當時擔任外交委員會少數黨領袖的拜登，每次都談半小時，都談很深入，拜登做參議員的時候，對議題掌握相當深刻。

李大維也指出，拜登對於台灣也很熟悉，2001年7月他來過兩天，當時是前總統陳水扁接待過他，拜登的國務卿人選布林肯對於台灣的議題跟美中台三邊議題也不陌生。他也指出，1979年美國在討論台灣關係法時，拜登已經是外交委員會委員，他也投票支持台灣關係法，因此他對台灣並不陌生。

民進黨立委吳玉琴則質詢國安會秘書長顧立雄，對於拜登上任後，美中台三邊關係如何改變。顧立雄認為，由於疫情時代、香港情勢、新疆問題等等，加上台灣防疫的亮麗表現，國際上抗中氛圍還是一直持續存在。

顧立雄指出，川普政權用民主共同理念的價值進行抗中的大架構，即使在拜登當選後也不會有大變化，只是說川普過去是採取單邊攻勢，拜登可能相對來講會變成結合同盟國的多邊作為，但是抗中架構應不會改變，只是具體作為可能會因為風格問題、團隊問題有所不同，具體作為也許還要再觀察。

(中時 )