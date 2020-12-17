台灣雜誌「Shopping Design」舉辦《2020 台灣設計 BEST 100》，精選當年度台灣最具代表性和影響力的人事物，基隆潮藝術「海的一日」入選「年度概念展覽活動」。

基隆市文化局長陳靜萍表示，基隆公部門首次於《台灣設計 BEST 100》入選獲獎，對市府團隊來說是一大鼓舞。此獎項自2012年設立，包含今年累計有4項與基隆相關作品獲得肯定，分別是2017年「王傑」與2018年「苔客上岸－正濱港灣共創藝術節」的在地文化貢獻推廣；今年除了潮藝術，「和平島公園識別系統設計」也同樣入選年度設計。

基隆潮藝術「海的一日」入選「年度概念展覽活動」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

陳靜萍說，今年潮藝術以「海的一日」為主題，協同海內外15組藝術家進駐基隆，將正濱漁港周邊、阿根納造船廠與基隆要塞司令校官眷舍作為策展場域，深入在地生活日常，如同這次獲選評語「以藝術串連發掘基隆風貌的路徑」。

陳靜萍提到，潮藝術作為基隆城市再生積累的證明，近年由基隆市長林右昌帶頭，以文化治理先行的施政方針逐漸獲得關注，並開始讓根基於基隆的深厚文化開始有機會藉由設計美學嶄露頭角，相信未來有機會成為台灣城市翻轉的典範。

(中時 )