17日1點59分，大陸探月工程嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，任務取得圓滿成功。大陸國家主席習近平致電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員致以祝賀和誠摯的問候。

習近平在賀電中指出，嫦娥五號任務作為大陸複雜度最高、技術跨度最大的航天系統工程，首次實現了大陸地外天體採樣返回，這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著大陸航天向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻，並表揚參與工程人員的卓越功勳，國家、人民將永遠銘記。

習近平強調，人類探索太空的步伐永無止境，盼一步一個腳印開啟星際探測新征程，嫦娥五號任務實現了大陸首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶樣品再入返回等多項重大突破，其成功實施標誌著大陸探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。

(中時 )