全球知名成人網站Pornhub遭控含有兒童色情及性侵等犯罪影片，官方於14日間大動作刪除上千萬支影片，不少老司機因此崩潰。但日前一位女網友在《Dcard》上感慨發文，自述曾遭前男友惡意於該網上傳性愛片，現在網站大刪片，實讓她安心許多。

一位女網友16日在論壇《Dcard》感情板發文，她表示與前男友交往期間，對方曾多次要求拍下兩人行房畫面，她屢屢拒絕。沒想到今年3月兩人談分手時，男方竟拿出偷拍的性愛片，威脅若堅持分手就要將影片上傳Pornhub，原PO當時不以為意。

一個月後，原PO收到朋友傳來的Pornhub影片，朋友說：「我男友看到的，覺得跟妳很像」，她心中有譜，同時想起前男友的分手威脅，猜想影片中的女主角大概就是她，但不敢向友人承認，僅笑笑帶過去的回應：「怎麼可能」。

事後，原PO聯繫網站客服人員要求刪除涉己影片，客服卻回應，僅有上傳者有權刪除。她苦無解決之道，此後活在私密影片外流的恐懼中，每日擔心又有哪個朋友在網站上眼熟出她，崩潰寫下，「走在路上頭都一定低到最低，口罩也是除了吃飯都不拿下，這樣的生活真的很痛苦。」

而14日間Pornhub站方大動作刪除1000萬部影片，原PO也因此如釋重負，便在《Dcard》上寫下感慨文，寫道「我只覺得終於能安心一些了」。文發出後不少網友給出暖心的安慰與鼓勵，事後原PO再次更新貼文回應，她之所以沒報警付諸法律行動，是不願影片再次被公開討論，才長期默默承受。

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(中時新聞網)