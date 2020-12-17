台北榮總副院長陳威明表示，北榮遴派許多專科醫師大量進駐金門醫院後，當地已可執行開顱手術、心導管手術等重大手術。（林周義攝）

健保署1999年開始推動金馬離島醫療給付效益提昇計畫(IDS)，透過大醫院與金門、馬祖在地醫院的合作，幫助在地民眾、旅客及時接受治療。64歲的張女士，自海外回台後返回金門老家，不料發生車禍重傷，經北榮駐診的醫療團隊搶救，如今已經復原。

健保署長李伯璋指出，全民健保IDS計畫迄今已有廿餘年，由健保挹注經費，鼓勵大型醫院與在地院所攜手合作，提供額外的專科醫師駐診及相關診療服務，期能有效縮短都會區與偏鄉醫療的差距，目前全台共有50個IDS計畫，由26家大型醫院提供支援。其中，隔著台灣海峽的金馬地區，由台北榮民總醫院、台北市立聯合醫院長期投入，與部立金門醫院、連江縣立醫院一同合作，使得醫療服務量能大幅提升。

根據108年統計，健保投入山地離島地區醫療費用總計50.4億元，IDS計畫為11.7億，每年服務逾47萬人；其中，金門和馬祖地區共投入13.9億元，包含IDS計畫1.91億元(金門1.27億元、馬祖0.64億元)，照顧超過7萬就醫人次，提供包括專科門診及住院、緊急醫療、預防保健、衛教宣導、遠距醫療等服務。

台北榮總副院長陳威明表示，北榮遴派許多專科醫師大量進駐金門醫院後，當地已可執行開顱手術、心導管手術等重大手術，還有缺血性腦中風的患者接受血栓溶栓治療，癌症病患接受化學治療等，讓金門鄉親不必遠赴台灣就醫。2013年，北榮協助金門醫院將急重症照護能力提升至「中度級急救責任醫院」水準，2014年完成離島器捐首例，幫助7人重生，2015年設立心導管是，搶救心肌梗塞患者。

64歲張女士曾在鬼門關前走一遭，由北榮IDS醫護團隊救回一命。張女士說，她長期旅居海外，今年7月短暫返鄉回金門，不料在7月21日開車途中發生車禍，造成嚴重外傷性腸損傷、胸骨骨折、胸部挫傷、頭部鈍傷及撕裂傷，幸經北榮駐診在部立金門醫院的醫療團隊急救及醫療處置，後送至北榮接受後續治療，迄今復原良好。

馬祖方面，台北市立聯合醫院「讓EYE亮起來」深獲好評，成功替患者完成白內障手術70人次。馬祖酒廠前副廠長邱吉淦表示，他做完手術休養一週後，眼睛比以前大放光明，感謝政府的德政，免除高齡長者及陪病家屬赴台灣手術的辛勞與奔波。

李伯璋表示，擔任署長期間，他多次前往各山地、離島視察IDS計畫，心中有滿滿的感動，除了要感謝醫療人員不辭辛勞、忍受舟車勞頓，提供偏鄉親居民最及時的醫療照顧，也要感謝地方政府各項資源的挹注，「有了IDS計畫，本島民眾所享有的健保醫療品質，離島也一樣做的到」。

(中時 )