泡麵是肚子餓的最佳良伴，但怎麼煮才好吃又是一門學問，美食部落客《小楊聊美食》分享了讓泡麵更好吃的3種秘訣，其中將泡麵放入「糯米粉+雞蛋」，加水拌勻倒入麵中，能增加麵條彈性、提升整體口感，味道更香。

《小楊聊美食》在陸網搜狐表示，好吃的泡麵是煮出來的，比起泡的口感更好，還可以去除泡麵表面影響口感的加工物質，且煮泡麵有3種神級組合，提升料理的層次，讓吃泡麵跟吃大餐一樣豐富。

●糯米粉+雞蛋

將糯米粉加少量的水，打入一顆雞蛋攪拌均勻再倒入泡麵中一起煮，使泡麵的麵條變Q，並加強整體口感，吃起來味道更香，不論是清淡還是重口味的泡麵都很適合。《小楊聊美食》說這組合是她不斷嘗試中意外發現的美味。

●牛奶+起司

「牛奶+起司」是韓國人最喜歡的泡麵組合，起司能讓泡麵的湯變香濃，麵條帶有起司香，再加上牛奶的奶香更是絕配，但要注意這組合只適合清淡口味，因為牛奶跟起司味道偏香甜，與太辣的味道互相衝突。

●酸筍(脆筍)

泡麵加入酸筍一起煮，會有吃螺螄粉的感覺，作法是將泡麵煮熟後撈出，留少量湯汁加入酸筍調味，最後淋在泡麵上就完成，超級好吃。

(中時新聞網)