國民黨召開「反萊豬醫師遭查水表，蔡政府連番打壓言論自由」記者會

捍衛食安的醫師蘇偉碩遭到衛福部認定，對外發布的萊豬相關訊息是不實訊息，因此向警政署告發；對此，國民黨今(17日)召開記者會，痛批蔡政府連番打壓言論自由，文傳會副主委黃子哲說出民進黨痛恨蘇偉碩的三大理由，並批現在的行為已經是「喪心病狂！」

國民黨召開「反萊豬醫師遭查水表，蔡政府連番打壓言論自由」記者會，會中，黃子哲指出，其實蘇偉碩過去立場反而跟民進黨比較接近，民進黨竟然對他查水表，蘇偉碩一路以來始終如一，反對萊豬進口；他也直言之所以民進黨痛恨蘇偉碩的三大理由，分別是第一， 過去是自己人，沒想到民進黨執政後，蘇偉碩沒有跟著時空環境改變而改變立場，依舊堅持過去價值跟原則，這就是民進黨不爽的原因。

黃子哲直言，第二，蘇偉碩是專業醫師、在專業領域有權威，所以民進黨痛恨像他這樣專業人士出來反對，必須加以打壓；第三，蘇偉碩這一陣子對反萊豬立場跟國民黨相近。他更說，也就是因為得罪當局開放萊豬進口政策，所以民進黨要對蘇偉碩加以趕盡殺絕。

另外，黃子哲也譴責衛福部長陳時中，因為這案子是由衛福部告發，過去也針對彰化縣衛生局長葉彥伯的精準篩檢，要求政風機構加以調查，蘇偉碩跟葉彥伯都是衛生領域專佳，但秉持專業精神講真話，卻被衛福部打壓，這讓他痛批，「陳時中該改名叫陳時大，你好大，我們好怕。」

最後，黃子哲呼籲民進黨，打壓蘇偉碩言論自由，得罪的會是全體人民，因為這些專家把食品安全放在最高價值，奉勸民進黨若再繼續查水表，台灣將會成為「查水表共和國」，國際上看來將會是多麼大的諷刺。

(中時新聞網)