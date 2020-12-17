新冠肺炎全球大流行，如今全球陸續傳出疫苗研發出來的消息，衛福部長陳時中昨透露，未來到手疫苗可能不只3000萬劑。對此，民眾黨立委蔡壁如今表示，疫情到冬天進入另一波高峰期，目前看來疫情恐會演變成常態性，在國外疫苗取得不確定性的情況下，呼籲組成疫苗國家隊，建立國產疫苗體系。

蔡壁如指出，全球疫情到了冬天之後，每日確診數又再走向高峰，隨著全球陸續傳來疫苗發明出來的消息，衛福部一再強調，台灣會積極爭取，但現實情況是台灣未研發出疫苗、未買到歐美大廠疫苗、對中國疫苗沒信心；請問衛福部面對此局面，該如何因應？

蔡壁如說，目前歐美大廠所生產的疫苗，除少數歐洲國家外，各國都必須透過「新冠肺炎疫苗全球取得機制」(COVAX)統一購買。以目前全球疫情的情況，歐美疫情居高不下，台灣卻能有效管控，在此一背景下，台灣確實較難優先購得疫苗，因此，一方面要督促衛福部繼續努力爭取，更希望衛福部可以趁機給予國內疫苗廠商更多支援，建立國產疫苗體系。

蔡壁如認為，本土疫苗的研發，即便進度一時趕不上國外，但對台灣生技產業自主性是非常重要，不應停止研發，希望政府組成疫苗國家隊，協助廠商取得更多病例數，提供研發基礎。

蔡壁如強調，即便如願台灣買到3000萬劑疫苗，足夠65％接種率，但疫情變化多端，甚至可能演變成常態性感染，為了國人的健康，基於我國生技蓬勃發展，呼籲政府盡速成立疫苗國家隊，一旦研發成功，屆時將不必完全仰賴國外疫苗。

(中時 )