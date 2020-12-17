This Talen Horton-Tucker tweet from January 2015 about now-Lakers teammate LeBron James 😳👀 pic.twitter.com/3gk3amYXAU — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 16, 2020

在前兩場熱身賽表現相當優異的20歲湖人小將荷頓塔克，這下子將在球隊內部相當尷尬了！因為他曾在2015年1月公然發表過侮辱「小皇帝」詹姆斯的推文，竟被《Clutch Points》挖了出來，也讓他跟詹皇之間關係頓時陷入相當緊張。

當時年僅14歲的荷頓塔克發表推文，「快艇總教練瑞弗斯與小瑞弗斯，是自從德隆特韋斯特與詹姆斯之後，第1個在同一球隊效力的父子檔！」擺明在調侃2010年爆發的「友媽門」事件，只能說當年的塔克，就跟大部分年輕人一樣愛起鬨。

所謂的「友媽門」事件，就是2010年5月突然謠傳詹姆斯的母親葛羅莉亞，跟當時同在騎士效力的德隆特韋斯特爆發不正常關係，儘管所有當事人都否認，這項謠言卻造成很大傷害，迫使詹皇後來選擇跳槽熱火，韋斯特也遭騎士交易。

如今荷頓塔克這則推文被挖了出來，也讓外界格外感到諷刺，因為詹姆斯曾透露，他在4年前一場高中比賽看出塔克的潛力，更要求自己王牌經紀人瑞奇保羅把塔克簽下，沒想到詹皇的慧眼識英雄，卻被塔克狠狠嘲諷過，兩人關係將很緊張。

(中時 )