13年前擔任屏東縣議員的林玉如、潘明利、連正勝，被控利用採購案向廠商索取「服務費」，高雄高分院更三審依職務上行為收受賄賂罪將林、連各判刑2年6月，潘判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞，3名前議員須入獄服刑。

本件當年涉案縣議員共有6人，其中林輝雄、杜春生及黃順發等3人均已認罪判刑確定，林玉如等3人否認犯罪，但更三審考量案件爭訟逾8年，符合刑事妥速審判法減刑規定，予以3人減刑。

前議員林玉如。翻拍屏東縣議會官網

判決指出，林玉如等3人是屏東縣議會第16屆議員，林等人涉利用職權機會及身分，由中間人接洽宗教團體或機構，確認該等團體或機構有免費取得電腦週邊設備之意願，即代為製作相關申請文件，向縣政府提出採購電腦建議之簽條。

林玉如等人利用單筆採購案金額低於10萬時，可逕洽廠商採購，不經公開招標的管控漏洞，向屏東縣政府申請核撥補助款獲准後，將其中價款 2.5成或2.3成部分以「介紹費」為名交予中間人，議員再按件分得2成比例的不法利益。

(中時 )