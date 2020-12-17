24歲的黃姓男子於今年11月16日14時許，在短短的10分鐘內，連續10次透過自動提款機提領了共新台幣20萬元現金，但這筆錢並非他所有，而是被害人遭詐的辛苦血汗錢。

錢雖然是成功提領了，但是黃嫌最終仍是難逃法網，遭到員警查獲送辦，而接下來黃嫌不但要遭受刑事責任的追訴，還有後續的民事賠償問題必須要面對。

蘆竹分局大竹派出所巡佐吳俊成接到獲警政署「165」反詐騙專線的詐欺案件通報後，前往車手提領現金的金融機構調閱監視錄影畫面，並自影像畫面中，一眼就認出涉案車手是他負責的警勤區內的一名治安顧慮人口。憑著多年的警勤區深耕經營，吳俊成不僅熟識管區內每位治安顧慮人口的面孔以及生活工作背景等，關於對象的動態，他也是十分清楚，因此很快的就通知到這名黃姓嫌疑人到案說明。

目前員警正與警政署「165」反詐騙專線合作清查有無其他被害人，並持續向上溯源。攔截詐欺車手ATM提領現金為警政署阻詐斷源之重要策略，蘆竹分局員警也針對轄內各超商及金融機構加強宣導相關詐欺車手檢舉辦法，希望民眾能一同加入警方打擊詐騙的行列。

依檢舉辦法，凡是民眾成功指認1名詐欺車手而為警方查獲者，警察局即核發新臺幣1萬元獎勵金，有關刑事警察局詐欺車手指認專區網站網址如下：https：／／www.cib.gov.tw／Wanted／FraudDriver

(中時 )