富邦悍將今天宣布，與墨西哥左投邦威(Manny Bañuelos)完成簽約，成為繼複數年約的索沙、羅力後，明年球季首位與悍將簽約的外援投手。

30歲的左投邦威在今年六月與富邦簽約後正式加盟中華職棒，累計在一軍出賽10場防禦率僅2.60，主投52局拿下6勝並送出62次奪三振，10月7日面對中信兄弟主投7.1局僅被敲出2安失1分為個人代表作。

邦威過去具有12年美國職棒經歷，曾先後效力於於亞特蘭大勇士隊與芝加哥白襪隊，2019年在大聯盟出賽16場，50.2局拿下3勝。

悍將領隊蔡承儒表示，邦威是一名具有球速和高三振率的左投手，與隊友也相處融洽，在季中加入後也逐漸調整到位，並在季末投出個人三連勝，「相信經過完整的春訓，邦威明年表現會更穩定，很歡迎他回來為富邦效力。」

明年再度披上悍將戰袍，邦威說：「能再次穿上悍將球衣我感到無比興奮，我非常喜歡在台灣的時光，並且期待能幫這群最棒的悍將球迷拿下冠軍獎盃，十分感謝悍將球團給予我這個機會，期待新球季的到來。」

除了確定3洋投外，蔡承儒還補充說道，「目前球團持續積極與其他外籍球員接洽中，要以最充沛完整的外援戰力布局，迎接2021年賽季的全新挑戰。」

(中時 )