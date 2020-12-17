全球半導體產能拉警報，高通資深副總裁暨CDMA事業部營運長陳若文今表示，原先就預期5G升級潮對於晶片的需求更勝4G，但突然殺出來的2020年黑天鵝「新冠肺炎」究竟是擴大缺口或是收歛缺口，仍有很大的想像空間，畢竟半導體產業的榮衰往往和GDP密不可分，只是在全球GOP衰退之際，半導體產業大好，似乎又跳脫以往的格局，另外，他也預估，「2021年半導體還是很健康的一年」。

半導體產業全球吃緊，尤其是上游製程，陳若文說，目前所有的產業鏈都遇到產能吃緊，且若將新冠肺炎的因素剔除，本來在4G相較5G上的晶片使用就多很多，在今年5G升級潮下，儘管預估智慧機的總量不會增加，但晶片需求絕對會增加，整體來說，「2021年半導體還是很健康的一年」。

另外，陳若文也談到高通和台積電的合作，他表示高通對於台積電每年的採購金額很大，雙方一直有很密切的關係。

在供應鏈策略上，陳若文表示，高通非常重視第二供應鏈，好比先前有晶圓廠火災，對高通確實有影響，但一下就解決了，就是因為高通非常重視第二供應商，一方面當然是高通的量非常大，將風險降到最低是很重要的，儘管需要更多的成本，但這是需要的；其所指的就是欣興(3037)山鶯廠發生火警，部分BT載板製程，當時也影響高通部分4G晶片出貨。

(時報資訊)