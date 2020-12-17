德國聯邦內閣和部長會議在周三通過一資訊安全相關法律草案，對於次世代網路的電信設備供應商設下較高的審查標準。

新的法律沒有像美國所要求那樣指名中國，全面禁止電信商使用來自中國製造商的5G產品，但是也設下對個別設備零件或對整家公司的禁止條件。

新增的修正草案為在一般技術審查程序之外，再增添一政治或國安的信任度審查程序。該草案仍需德國國會的審查修正和通過。

在德國的華為批評者認為，與中國的資訊安全服務相連結，表示未來的網路將讓中國間諜或破壞者能侵入重要基礎設施。

華為和中國政府反對這些說法，表示他們的動機是要支持中企的競爭對手。

華為發言人在周三表示，歡迎德國的新法律，認為在5G網路上，這表示對所有供應商將有較高和較公平的審查標準。

根據該法律，如果供應商有虛假聲明、未符合安全稽查，或未能及時回報或修補漏洞，由總理府、內政部、經濟部和外交部組成的委員會，將可宣布該供應商為不可信任。

(時報資訊)