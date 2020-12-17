台北國際食品今日開始、年底進入油脂及送禮旺季，食品股今日多頭積極表態，由統一(1216)帶頭領軍，臺鹽(1737)、愛之味(1217)及福壽(1219)緊跟在後，帶動食品指數逆勢上漲0.56%，表現居前。

年底油脂旺季來臨，福壽營運動能強勁，今日股價以平盤開出後，盤中呈現小漲，漲幅約在0.8%左右。在今年台北國際食品展以「福壽百年，共好糧農」為出發，推出的「Diadem」系列好油，包括亞麻仁油與南瓜籽油，另外，關懷台灣在地農業，共同攜手雲林虎尾農民，契作栽種台灣黃金落花生，製作百分之百在地原料的國產花生油。

大成看好，台灣冷凍食品市場過去3~4年來，平均每年以10%以上的速度增加，斥資24億元在嘉義馬稠後產業園區打造國內最大規模的食品加工廠，2021年第一季投產，將引進最先進的自動化設備，投產後預計產能為每月2500噸，年營業額可達40億元。

統一今日擔任食品主攻角色，盤中漲幅在1.5%以上。聖誕節即將來臨，由於今年因疫情的關係，無法出國旅遊，統一旗下來一客特別推出動浪漫滿分的愛情餐車快閃活動，三款極具異國特色的來一客特調限量推出。

2020年台北國際食品展12月17~20日在台北南港展覽館一館舉辦，七大主題展區呈現台灣農業精品及特色農產食材新食代，今年台灣館以「台灣新食代，AgriNext Taiwan」為主題，精選116家國內優質廠商共同參展，為展場最大規模的國家館。

(時報資訊)