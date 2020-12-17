聯準會周三承諾將繼續向金融市場挹注資金，直到美國經濟復甦的態勢穩固，這是一項長期支持的承諾，但投資人期盼央行會立刻採取行動以提振經濟的希望落空。

受到新冠肺炎疫情升高影響，近來美國的經濟復甦步伐出現放緩跡象。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）坦承，美國央行這一套工具並不完全適用於現今美國家庭與企業所面臨之最緊迫的需求。鮑爾在會後記者會上表示：「經濟疲弱的部分，是必須密切接觸的服務業，例如餐廳與旅遊業，這些行業不是受到金融環境的阻礙，而是受到病毒傳播的打擊，而現在國內疫情正持續加劇。」

鮑爾表示，失業的家庭或陷入困境的企業更需要立即獲得現金。目前美國國會正如火如荼就新一輪援助方案進行協商，參與協商的議員表示雙方已經接近達成協議，其中將包括對個人直接發放現金，以及為針對小型企業的『薪資保護計畫』（Paycheck Protection Program,PPP）再度撥款。

對聯準會而言，明年中是一個重要的時間點，鮑爾表示，央行對美國或許能達成廣泛的新冠病毒免疫抱持希望，並預期屆時經濟活動將激增。

此番言論似乎削弱了一些市場分析師的預期，即聯準會將在某個時候調整購買政府債券的規模或類型。目前聯準會每月以1200億美元規模購買公債。

此外，在與政策聲明一起發布的季度經濟預測中，聯準會最新預測2020年美國實質國內生產毛額（GDP）將僅跌2.4%，較6月預估的跌6.5%與9月預估的跌3.7%樂觀許多。今年失業率預測從9月預估的7.6%調降至6.7%。

聯準會將明年實質GDP預測從9月預估的成長4.0%上修為成長4.2%。明年底的失業率預測從5.5%調降至5%。

在未來幾年利率可能繼續維持於近零水準下，聯準會另外提出一個更明確的承諾，即在恢復充分就業與達到2%通膨目標方面「取得進一步的顯著進展」之前，央行將繼續實施當前的債券購買計畫。

鮑爾表示：「我們目前的政策立場是適當的」，但他也表示，如果經濟狀況發生變化，聯準會將考慮調整債券購買計畫。

這是聯準會首次將每月購債計畫與具體的經濟指標串連在一起。此前該央行僅承諾會在「未來幾個月內」實施這些購債計畫，並未提供這個激勵計畫何時結束的明確指引。

牛津經濟研究院美國首席財務經濟學家Kathy Bostjancic表示：「我們曾預期央行的資產購買期間可能延長，但他們沒有那麼做，不過這個指引，關於量化寬鬆（QE）的前瞻指引非常有力，提供了一些清楚的訊息，這很好」。

鮑爾並在記者會上表示，儘管在經濟復甦與失業率方面取得一些進展，但改善的步伐正在放緩，正在工作或正在求職的人的比例，仍低於疫前水準。

(時報資訊)