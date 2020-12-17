美國2019冠狀病毒疾病疫苗接種行動進入第3天，今天擴大讓前線抗疫的醫護人員施打，副總統彭斯夫婦18日將公開接種，總統當選人拜登也將盡快施打，以提振人民對疫苗的信心。

美國最近剛授權使用輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，分配首批290萬劑疫苗的行動進入第3天，將送往全美各地的66處配送中心。

莫德納公司（Moderna Inc）研製的第2款疫苗，可望本週獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用批准。

白宮今天宣布，美國副總統彭斯（Mike Pence）夫婦18日將在公開活動上接種COVID-19疫苗，以提振全美人民對疫苗的信心。

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）昨天告訴記者，川普也「絕對願意接種疫苗」。然而，由於他前陣子才染疫康復，據信目前對病毒免疫。

麥肯內尼說：「他會在醫療團隊判定最適當時施打。不過，他將讓前線工作人員、在長照機構任職的人員優先接種。」

美國總統當選人拜登說，他將公開接種疫苗，以讓民眾對疫苗的安全有信心，根據交接團隊，拜登預計最快下週施打第一劑疫苗。78歲的拜登屬於高危險群。

美國民眾要到數個月後才能普遍接種疫苗，根據路路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最近民調，只有61%的受訪者表示願意接種疫苗。

同時，政治領袖與醫療當局雙管齊下透過媒體造勢，向美國人民保證疫苗是安全的，也敦促他們在疫情肆虐時不要鬆懈，持續保持社交距離並配戴口罩。

美國昨天新增3102例染疫不治病例，為疫情爆發以來第3高的單日紀錄，也是這一週來第3度超過3000人病故。

根據路透社統計，迄今全美染疫不治人數已攀升至30萬4187例，確診病例累計約1670萬例，占全美人口約5%。

法新社報導，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國今天通報過去24小時新增3700多起死亡病例、25萬例確診。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天在視訊會議上說，下週可再配送200萬劑輝瑞疫苗與590萬劑莫德納疫苗。這兩款疫苗都有兩劑，接種者必須在相隔3到4週內打完。

艾薩說，總計，美國有選項可採購最多3億劑疫苗，另有數億劑疫苗尚未獲得批准，包括一些單劑疫苗，如果美國取得的所有疫苗都獲授權使用，未來將有額外的供應量，最終可讓其他國家受惠。

「神速行動」（Operation Warp Speed）主要顧問施勞威（Moncef Slaoui）在同場視訊會議上說，川普政府也在洽談取得雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals Inc）與禮來公司（Eli Lilly & Co. ）的額外抗體療法藥劑。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1091217

(中央社)