元旦疏運高鐵加開第二波加班車 本周六凌晨開賣 11:142020/12/17 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵要加開第二波班車。（台灣高鐵公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對元旦連假，台灣高鐵公司今日宣布加開第二波加班車，再增開6班加班車，本周六凌晨開賣。 2021元旦疏運期間訂在今年12月31日至明年1月4日止，五天疏運期，高鐵共加開122班次列車，其中南下62班、北上60班，提供849班次列車的旅運服務。 高鐵公司表示，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊的旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開南下4班、北上2班共6班加班車，自12月19日（六）凌晨零時起開放購票。 元旦疏運需求旺 台灣高鐵加開6班車 強強聯手 高鐵結盟搶攻萌商機 (中時 ) #加開 #高鐵 #加班車 #元旦 #開賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開壓路機上拖板車卻意外翻覆田中 駕駛遭重壓身亡 10:452020/12/16 社會 元旦連假 國道0至5時暫停收費 04:102020/12/16 生活新聞 高鐵大學生返鄉專列 18日凌晨起開賣 12:302020/12/16 生活 參加同志遊行結識 兩男賓館開房吸毒遭逮 11:472020/12/17 社會 北漂車頭東線小叮噹 打卡熱點 04:102020/12/17 地方新聞 數位金融時代來臨 富邦證線上開戶數倍增 10:192020/12/16 財經 專家傳真－從英日兩家百貨企業的消長 看企業永續經營 04:102020/12/17 專題周報 二水堆肥場飄惡臭 鄉民凍未條 04:102020/12/17 地方新聞 既然要開篷，就開得徹底！Lamborghini推出SC20敞篷賽車 11:192020/12/17 汽車情報-汽車新聞 陳美鳳開腿秀高難度瑜珈動作 64歲火辣身材曲線全都露 11:522020/12/17 娛樂 華強北不來電 改賺女人錢 04:102020/12/17 兩岸新聞 生活熱門新聞 好市多開賣超萌毛毯 網一看少女心噴發：媽媽要失心瘋了 - 生活 南部辦桌8000元！超狂菜色曝光 網：看了口水直流 - 生活 反萊豬被查水表蘇偉碩驚人經歷曝光 網：他作夢也想不到是被綠告 - 生活 煮白飯別傻傻只加水 多加1樣米飯噴香飽滿 - 生活 冷凍水餃吃哪牌才專業？饕客激推2款：一吃就愛上 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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