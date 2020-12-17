針對元旦連假，台灣高鐵公司今日宣布加開第二波加班車，再增開6班加班車，本周六凌晨開賣。

2021元旦疏運期間訂在今年12月31日至明年1月4日止，五天疏運期，高鐵共加開122班次列車，其中南下62班、北上60班，提供849班次列車的旅運服務。

高鐵公司表示，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊的旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開南下4班、北上2班共6班加班車，自12月19日（六）凌晨零時起開放購票。

(中時 )