知名火鍋「橘色涮涮屋」因精緻的服務與餐點，有火鍋界LV稱號；日前一對大學生情侶存錢來吃火鍋，竟發現一隻老鼠在座位下亂竄，甚至鑽進女友的褲管裡，讓她當場嚇到崩潰大哭，店員則趕緊把老鼠抓起來，業者強調是第一次發生，當下已立刻退款。該火鍋店目前已休館兩天(16、17日)，進行全面性再次消毒。

據《東森新聞》報導，該情侶花了2千多元到橘色涮涮屋用餐，吃到一半時被店員要求離開座位，才發現有一隻老鼠在座位底下亂竄，老鼠最後甚至鑽進女友的褲管裡，讓她嚇得直接哭出來；而店員當下態度相當淡定，將老鼠抓起後裝進盒子離開，事後業者才告知他們會全額退款，並將其他客人的定位取消，轉往其他分店用餐。

該火鍋店目前休館兩天，進行全面性再次消毒。（圖／翻攝自臉書）

該男友說，火鍋價位不算便宜，大學生好不容易存錢，花了2000多元卻換得這樣用餐體驗，「如果我今天是在路上看到，那都覺得還好，但是是去一間我們覺得很高級的用餐地方。而且我女朋友她到現在就是不只是吃火鍋，她連吃飯都已經有一些困難了。」

業者對此回應，店內每個月都會做兩次消毒，事發後店家立刻退款，也緊急將原本客人的訂位取消，或轉往其他分店用餐，店內已在16、17日休館兩天，進行全面性再次消毒，要避免類似狀況再次發生。對於當下店員態度冷靜，讓該情侶質疑不是第1次出現老鼠，業者強調這是第1次出現，而服務生當下需要保持鎮定，才能不慌張嚇到客人，未來會嚴加把關環境衛生。

(中時新聞網)