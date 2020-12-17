國內今新增8名新冠肺炎境外移入個案，外傳今天新增的8例之中，有4名可能是莫斯科芭蕾舞團成員。中央流行疫情指揮中心昨宣布該舞團已有4名團員染疫，昨晚的首演緊急取消；指揮中心針對其餘48名團員再度採檢，檢驗結果將在今記者會一併公布。衛福部長陳時中今早出席公開活動時證實，舞團在台演出全部取消！
陳時中今早出席音響大展，受訪時表示，莫斯科舞團在演出前做採檢，「有問題就停，沒問題就繼續」，如今團員有人確診，演出全面喊停，他強調，只要注意到觀眾權益處理好就好，大概這舞團演出機會也沒了。
陳時中強調，因舞團其他團員都是確診者的接觸者，必須進行隔離，不會有演出。
陳時中也證實，今公布的新增個案，其中就有莫斯科舞團團員，指揮中心已展開相關疫調，同時清理、消毒；至於是否公布團員足跡，陳時中強調，仍在進行疫調。
安排舞團來台演出的聯合數位文創表示，所有場次取消，將協助已購票民眾辦理退票。莫斯科芭蕾舞團本次來台演出共12場，至今售出逾1萬5000個座位。
(中時新聞網)
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