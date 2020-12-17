電子支付五年倍增到52％的目標確定達不到，金管會主委黃天牧17日在財委會分析是有三大原因，即電子支付使用的場域應可以再擴大、民眾使用習慣與對資安疑慮，都或多或少影響電支使用比率，金管會將宣導正確使用方式，鼓勵民眾少用現金，同時也會要求金融機構等強化資安，降低民眾疑慮。

金管會自2016年起推動電支五年倍增計畫，即從2016年時的26％，到2020年底要到52％，立委林德福即指出，到去年底國內電支占民間消費比率是40.91％，但今年因為新冠肺炎疫情反而降到39.7％，年底無法達成52％的目標，詢問金管會問題出在哪？

黃天牧回應，現行電支等法規沒有問題，是使用的場域還可以擴大，其次就是民眾使用習慣，第三是民眾對資安疑慮，多多少少影響使用比率，他強調，任何新的創意都有正面與負面影響，推動電子支付方便之餘，安全也要兼顧，因此無論行動支付或電子支付，資安都是非常重要。

林德福亦指出，現在詐騙集團以木馬程式植入手機，可以盜取帳密、鎖通訊、截簡訊通知，完成盜刷，根本不用人工打電話等；黃天牧表示，金管會將跟相關部會一起努力，儘可能降低此情況，強調還是要努力提升電支比率，鼓勵民眾多使用非現金工具。

(工商 )