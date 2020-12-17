今年新冠肺炎疫情衝擊就業市場，根據人力銀行調查，國人有高達88.8%的上班族考慮在年前轉職，創下近8年新高，也讓不少企業老闆心驚驚，擔心這波年前轉職潮影響新一年的公司營運，有企業便透過工研院「AIdea人工智慧共創平台」出題求解，利用大數據與AI人工智慧分析員工未來是否會有離職的風險，成功找到解決方案，幫助企業留才、調配人力。

在經濟部技術處科技專案支持下，工研院2018年8月成立「AIdea人工智慧共創平台」，協助臺灣產業找出AI人工智慧的應用發展，至今年1月會員規模已達4,061人，到12月為止更快速累積達近萬名資料科學家協助企業解題，並已上架124個議題，發出超過370萬元獎金與獎品，成為AI人工智慧創新應用方案的孕育基地。

工研院16日舉辦AIdea技術交流會，邀請在AIdea平台成功媒合AI人工智慧議題的企業及團隊出席受獎並交流技術，媒合議題包括「臺灣牧場乳量預測」、「臺灣海洋廢棄物預測」、「光電製程品質預測」、「員工離職預測」、「生產智慧排程規劃」、「光學板材生產排程」等，各議題也頒發5,000到10萬元不等的獎金或獎品，鼓勵出題企業與解題者持續在AIdea平台上激盪出更多AI人工智慧創新應用。

工研院巨量資訊科技中心執行長暨AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生表示，不同於其他AI人工智慧平台採取「先媒合、再解題」的模式，AIdea採取「先解題、再媒合」的一條龍服務，避免由單一團隊決定議題解決方案的品質，並能同時獲得多個解決方案，也因為AIdea協作與媒合，出題的企業可有效減少自行開發的時間與成本，一般專案取得演算法的時間平均耗時9個月，AIdea平均僅需3個月，因此能加速企業AI化、延攬AI人才。

AIdea計畫主持人、專案組長霍安莉表示，AIdea平台議題多元，有解題高手一次入選多個議題，也有吸睛議題引起激烈競賽，像是今年11月剛由AIdea媒合出爐的議題「員工離職預測」，短短3個月吸引467人參加解題，議題蒐集多個可能影響員工離職的因素，如年齡層、績效、最高學歷、出差數、請假數等，利用大數據與人工智慧，分析員工未來是否會有離職的風險，輔助企業針對離職風險較高的優秀員工及早啟動留才管理機制。

在AIdea技術交流會中分享的光學板材生產排程，是中部科學園區今年提出的議題之一，透過應用AI技術考慮廢料產生因素與相關資源限制，得到最佳化生產排程，最高可減少50%的廢料處理成本，提高智慧製造產業的生產效益，也將現有的人工排程系統升級至自動化智慧排程系統，提高產業競爭力。

解題者王宗仁表示，Aldea的議題多元且直接與產業連結，有助於各領域的資料科學家了解企業在人工智慧方面的實際需求，並讓參賽者在比賽中挑戰自己、拿獎金、增加個人在科技業的曝光度，有機會一戰成名，順勢被企業延攬。

解題者李永嘉表示，工研院有優秀的機器學習團隊，長期與業界合作，經驗豐富，能夠賦以業界提出的問題較佳的詮釋，定義成適合的競賽議題，並且先行試作，確保數據的適用性與預估的成效，提供了學界與業界非常難得的磨練機會，激發參賽者的競爭潛力，充實解決問題的實作能力。

(工商 )