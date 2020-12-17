外媒報導，國際指數編製公司明晟（MSCI）董事Sebastien Lieblich於美東時間16日表示，跨國投資者相信，美國總統當選人拜登就職後，不會迅速採取行動，改變禁止對一些中國企業進行新投資的新規。

MSCI於16日公布，把七家中企從旗下主要全球指數成份股組合內剔除，原因是這些公司被美國政府制裁。此前，包括富時羅素與那斯達克等主要指數編製公司，已經作出相關行動。

Sebastien Lieblich在接受路透訪問時指出，MSCI作出上述決定前，已諮詢超過100名客戶。

Sebastien Lieblich表示，MSCI推將出新版本指數，包括上述被剔除的中企，是因應「少數」客戶要求。針對MSCI沒有剔除上述中企的上市附屬公司，Sebastien Lieblich表示，與美國政府沒有對相關企業祭出禁令有關，一旦美國政府改變政策，MSCI會採取相應行動。

然而，MSCI保留被禁中企子公司和關聯公司的決定，引發美國參議員盧比奧（Marco Rubio）的抨擊，其在10月提出的一項立法提案將強化川普的行政命令。盧比奧聲明指出，MSCI決定不剔除這些公司的子公司和關聯公司，凸顯美國國會採取進一步行動的必要性。

(工商 )