中華電信基金會12日於中華電信總公司舉辦2020第十二屆「蹲點．台灣」頒獎典禮，肯定今年29組共58位大學生利用暑假前往全台27處偏鄉社區、山區部落、外海離島蹲點，不但奉獻所長服務社區，並善用創意及數位科技記錄在地故事，展現「蹲點．台灣」的「一手服務，一手記錄」精神，促進青年與社區的共好循環。中華電信基金會董事長郭水義、中華電信基金會多位董事，還有政治大學廣播電視學系主任許瓊文、教授王亞維，關鍵評論網共同創辦人楊士範、逢甲大學教授李建成等貴賓，共同與會頒發數位多媒體創作獎、網路行銷獎、最佳服務獎、社區紀錄片獎，以及「蹲點．台灣」大賞獎等五大獎項。

中華電信基金會 2020第十二屆「蹲點‧台灣」所有得獎人合影

在暑假為期半個月的蹲點旅程中，大學生發揮專長規劃詩作與朗誦、GPS家鄉尋寶、畫自己的家鄉地圖，以及閱讀、法治、烘培、編劇與攝影等課程，陪伴社區長輩和孩子們度過豐富的暑假。另一方面，也為社區做文史田調、協助部落史蹟館策展、設計產業DM、拍攝部落尋根紀錄片，努力保存在地故事，並為社區帶來新觀念新視野。

今年由政治大學新聞系的朱珮儀、李宜恬，以及臺灣師範大學地理系的簡語萱、陳于晴獲得第十二屆「蹲點‧台灣 大賞獎」。朱珮儀、李宜恬扛下花蓮魯巴斯部落史蹟館開幕式策展、部落紀錄片拍攝的任務，李宜恬表示「耆老們就好比『無字天書』行走在陸地上，透過接觸、親近他們，聽他們說故事，我們得到非常多深奧的文化知識與歷史記憶，這些可能都比在歷史課本上看到的還要深刻、有意義」，部落長老則稱讚學生很快就融入部落生活，並且短短20天內就完成史蹟館開幕任務。而簡語萱、陳于晴在台東卡大地布部落期間，除全程陪伴文化成長班營隊，更發揮地理系專長設計「GPS部落尋寶趣」活動，孩童一邊體驗特別的地理課，一邊從中認識部落舊地名，深具文化教育意義，簡語萱表示為能完整記錄蹲點過程、堅持每天剪輯一支蹲點日記短片，讓自己從完全不會剪片到熟悉上手，而夥伴陳于晴也表示這是「非常珍貴的自我歷練、自我成長，讓自己的軟實力進一步提升，也是跨領域的實踐」。今天專程從台東趕來的族人也肯定兩人的努力付出，並表示歡迎蹲點同學明年再來訪。

此外，獲得最佳服務獎的梁芳瑜和邱葳，發揮國文系的專長，帶領社區長輩吟詩作對，讓長輩動手也動腦；而回憶蹲點的生活，「在平凡的日子裡仍願意用心的去生活去了解，讓蹲點不只存在於熱烈的鏡頭底下」。獲得數位行銷獎的的師大東亞系楊雅雯則自稱「人體辨識機」，為了幫花蓮靜浦部落族人留下最美的影像紀錄，蹲點期間拍了1萬多張的族人照片，分享給族人下載保存，並表示：「謝謝這個計畫讓我感受到從未感受過的美好，也讓我多了一個『家』」。

中華電信基金會郭水義董事長出席頒獎，感謝全台20多個社區的代表們，不但於暑假期間接待蹲點學生，今天更遠道從台灣各地前來參加盛會，並期許中華電信基金會能和各地「數位好厝邊」據點持續合作，攜手深耕社區。郭董事長在典禮中表示，「蹲點．台灣」鼓勵年輕世代深入偏鄉，用實際行動展現我們對這塊土地的付出，並用科技和社區連結，從中看見真正的台灣，而且一年比一年的記錄更精采。同時，培養年青人多元包容的觀點及立足台灣、放眼世界的胸襟，讓他們充分發揮軟實力。

同為「蹲點．台灣」共同主辦單位，政治大學廣播電視學系許瓊文主任感謝中華電信基金會12年來的支持，王亞維教授則肯定參與學生用影像紀錄照亮他人、用數位工具行銷社區部落，「蹲點．台灣」重視服務與記錄的結合，達到「一手服務、一手記錄」，期許長久下來對台灣社會能有絕大貢獻。

「蹲點．台灣」活動由中華電信基金會與國立政治大學廣播電視學系共同推動，自2009年起，鼓勵大學生利用暑假蹲點偏鄉，實行「一手服務，一手記錄」。每年都有上百位全台大學生競相報名，十二年來，已有全台近50校、超過80系、近600位大學生實際參與蹲點，走遍全台近80個社區據點。

(中時新聞網)