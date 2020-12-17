就在越南和瑞士雙雙被美國列為匯率操縱國之後，越南央行周四上午表示，將與美國當局合作，以確保彼此間和諧和公平性的貿易關係。

這份越南央行最新聲明指出，越南與美國之間的貿易順差，是因位越南在國際環境中，使用其特殊的經濟地位所致。越南央行補充，越南的貨幣政策也不是在創造，越南在國際間不公平的貿易優勢。以上種種暗示越南非匯率操縱國家。

美國財政部16日向國會呈交的這份報告，是檢視與美國有貿易往來，主要20個國際夥伴的季度政策。據悉，美國對於匯率操縱國有幾項決定標準，首先是對美國貿易順差逾200億美元，經常帳盈餘占該國經濟成長GDP比重逾2%，還有至少有半年以上干涉匯率走向，且淨買匯金額占該國GDP比重逾2%。

這份報告內，將列瑞士與越南列為匯率操縱國，並新增台灣，泰國與印度為觀察名單，與中國大陸，日本，韓國，德國，義大利，新加坡與馬來西亞並列。

(時報資訊)