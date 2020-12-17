伺服器及大陸5G基站訂單逐漸回流，銅箔基板廠-聯茂(6213)營運可望逐漸擺脫谷底，為反應上游材料漲價，聯茂亦與客戶進行溝通漲價，而美系外資雖然調降聯茂今年獲利預估，但維持聯茂「買進」評等。

大陸5G基站建置放緩，且伺服器客戶進行庫存調整，致使聯茂下半年旺季不旺，不過隨著伺服器客戶庫存去化後逐漸重啟拉貨，且大陸5G基站亦有部分訂單回流，聯茂11月合併營收回升到20.26億元，年成長0.45%，累計前11月合併營收為233.01億元，年成長7.01%。

近期銅價及玻纖等上游材料價格上漲，連帶銅箔基板也傳漲聲，聯茂目前已與客戶進行溝通漲價以反應成本。

儘管5G基站及伺服器市場尚未完全回溫，但聯茂60萬張新產能預計12月底全面開出，明年第2季將再開出30萬張，以因應客戶未來需求。

美系外資最新報告指出，為反應網通市場需求疲弱，以及智慧型手機與汽車營收較高致使營收組合較差，我們將聯茂2020年獲利預估下調7%，由於近期供需前景不明，能見度仍低，我們將聯茂2021年/2022年每股盈餘預估下調3%/3%，不過，考量聯茂穩定的技術及廣泛的產品組合，中長期營運前景仍是樂觀，預期聯茂2022年毛利率將攀升至23%，維持聯茂「買進」評等及目標價165元，聯茂今天盤中股價逆勢走高。

(時報資訊)