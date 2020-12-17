國民黨召開「反萊豬醫師遭查水表，蔡政府連番打壓言論自由」記者會

長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩，遭到衛福部告發違反食安法，引發各界關注。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介今(17日)表示，這政府打壓言論、新聞自由已經不是一兩天，為的就是「造成寒蟬效應」，要讓大家不敢講真話！

謝龍介今在國民黨「反萊豬醫師遭查水表，蔡政府連番打壓言論自由」記者會中說，政府要讓大家不敢講真話，講真話保證你有事，多講話等等就出事；他舉例2012年國民黨推美牛，蘇偉碩同樣也做出批評，但國民黨選擇傾聽不同聲音，若當時啟動查水表、打壓政策對付蘇偉碩，那麼今天就沒有台灣民主了。

國民黨文傳會主委王育敏17日在「反萊豬醫師遭查水表，蔡政府連番打壓言論自由」記者會中手持警方的通知書，強烈譴責蔡政府，對反萊豬的蘇偉碩醫師在12月25日晚間10點進行約談查水表，無視憲法保障人權維護言論自由的內涵，容不下專家學者專業中立客觀的研究立場。（鄭任南攝）

謝龍介直言，「今天蘇偉碩的案件，政府就是要讓敢講話的人有寒蟬效應，把飲食健康議題，用防疫心態、採取戒嚴手段，讓人民不可以講話，寧可錯殺一萬，也不願錯放一人」；他呼籲，現在蘇偉碩受到的待遇，台灣有道德良知的人都應該勇敢站出來，並不是對抗政府，而是捍衛國人健康。

最後，謝龍介激動地說，今天特別北上表達南台灣民眾心聲，因為鄉親們相當無奈和哀怨，「我們連講話都不可以，人民是會感到失望的」；他更批，「政府對美國人可以友善，但不一定要跪下去卑躬屈膝，對大陸硬得像鐵，然後看到美國軟得像麻糬，台灣尊嚴沒了嗎？為何全球沒人要吃的萊豬，而我們要吃？」 他建議政府將採購的萊豬直接在港口直接分送給友邦，或在港口設專區，把萊克多巴胺豬肉加工成貢丸回送給美國。

(中時新聞網)