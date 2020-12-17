大聯盟不斷紀念黑人聯盟，不過今日有歷史性的決策，大聯盟終於正式承認7個黑人聯盟在1920年至1948年之間所寫下的紀錄，代表過去傳言拿過千勝的佩吉(Satchel Paige)可能多150勝、在全壘打排行榜上以660轟排第6名的威利梅斯（Willie Mays），可能增加全壘打數衝擊排名。

大聯盟今日正式宣布，未來將承認黑人聯盟寫下的紀錄，包含黑人聯盟最強打者吉布森(Josh Gibson)、佩吉、「傳奇42號」傑基羅賓森(Jackie Robinson)等黑人英雄，以及其他約3400名球員的數據將會併入大聯盟成績計算。

總裁曼佛雷德(Rob Manfred)在聲明中表示，「所有熱愛棒球的人都知道，黑人聯盟在過去不公平的背景下培養了許多最好的球員，更帶來創新和勝利。很高興黑人聯盟的球員與紀錄將正式納入大聯盟，成為官方歷史紀錄。」

美國黑人職棒起源於19世紀末，今年剛好是「黑人大聯盟(Negro Leagues)」100周年，早期美國還有種族隔離時，當時只允許白人打的大聯盟不開放黑人球員，因此其他有色人種如黑人、深色皮膚的南美洲人成立黑人聯盟，當時發展蓬勃，還成為黑人的精神指標，也誕生不少黑人傳奇英雄。

「傳奇42號」傑基羅賓森在1947年成為首名加入大聯盟的黑人球員，正式打破種族藩籬，不可避免的黑人聯盟走向衰退，1960年代黑人職業球團相繼成為歷史，大聯盟有更多黑人球員參與，至今美國棒球名人堂中有超過300名成員，其中有35名就是黑人聯盟的球員。

(中時 )