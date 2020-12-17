因應產業智慧化發展趨勢，各產業近年來紛紛進行數位轉型，而今年在肺炎疫情的挑戰下，企業數位轉型腳步也正在加速。勞動部為協助企業數位轉型，自110年起將透過數位學習課程方式辦理的數位轉型課程納入「企業人力資源提升計畫」補助課程範圍並補助70％的訓練費用，以提升在職勞工人力素質及企業競爭力。

勞動部為鼓勵企業進行數位轉型，且考量數位學習課程也是企業辦理訓練的方式之一，因此自2021年起將透過數位學習課程方式辦理的數位轉型課程納入補助範圍，企業若以數位學習課程方式辦理包括「Big Data大數據資料分析」、「雲端運算」等數位轉型課程，則可申請該數位學習課程訓練費用70％的補助。

另外，若對於數位轉型還沒有明確的方向，也可申請計畫的訓練輔導服務，由專業的輔導顧問提供輔導並協助分析，擬訂數位轉型策略目標，規劃辦理訓練課程，以協助企業進行數位轉型。 勞動部表示，為協助企業依其營運發展及員工技能缺口辦理員工訓練，企業人力資源提升計畫除了補助內部訓練課程的講師鐘點費、交通費及非自有場地費外，更補助企業派訓所屬勞工，參加外部訓練單位所辦理訓練課程50％或70％的訓練費用，以及數位學習課程70％的訓練費用，每案補助訓練費用額度最高為新臺幣200萬元，歡迎企業多加運用，透過員工在職訓練精進勞工職能及厚植企業競爭力！

(工商 )