38歲李姓男子昨（16）日晚間8時許駕駛預拌水泥車行經林口區文化三路，不慎撞倒消防栓後竟肇事逃逸，導致消防栓如噴泉般四溢噴灑，警方調閱監視器追查，鎖定一輛預拌混凝土車，並通知肇事的李男到案說明，除依法告發外，亦通知自來水公司依法究責。
警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或未依規定處置者，最高可處3000元罰鍰：逃逸者，將吊扣駕駛執照1至3個月。另也呼籲用路人，如發生交通事故，務必留於現場並通報警方到場處置，切勿擅自離去，避免觸法。
(中時 )
38歲李姓男子昨（16）日晚間8時許駕駛預拌水泥車行經林口區文化三路，不慎撞倒消防栓後竟肇事逃逸，導致消防栓如噴泉般四溢噴灑，警方調閱監視器追查，鎖定一輛預拌混凝土車，並通知肇事的李男到案說明，除依法告發外，亦通知自來水公司依法究責。
警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或未依規定處置者，最高可處3000元罰鍰：逃逸者，將吊扣駕駛執照1至3個月。另也呼籲用路人，如發生交通事故，務必留於現場並通報警方到場處置，切勿擅自離去，避免觸法。
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