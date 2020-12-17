50歲李嘉欣有「最美港姐」封號，2008年她嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨結婚，2011年生下豪門接班人兒子許建彤（Jayden），李嘉欣當媽後常母愛爆發，不僅精心幫兒子慶生，也常放出和兒子的閃照，最近她在IG限時動態曬出兒子洗頭照片，過於暴露隱私的行徑還是被網友批評有些不妥。

李嘉欣1988年參選香港小姐成為冠軍，同年又當選國際華裔小姐冠軍，雙料選美冠軍的她，美貌自然人人稱羨，也有過「富豪殺手」封號，而她和許晉亨結婚後重心都繞著丈夫與兒子打轉，多年前她受訪，笑說有時兒子看雜誌會稱讚其他女星比媽媽漂亮，李嘉欣便會吃醋，直說：「她們可是整形的呢！」

李嘉欣曬兒子洗頭照片。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

而李嘉欣婚後也常「做自己」，前陣子她被網友批評發福，她高EQ默默按讚，還大方秀肉肉腿，直說：「我承認~胖了」。5年前她被媒體報導是「虎媽」，為了讓孩子贏在起跑點，竟讓兒子學習7種語言，當時她發文駁斥，說：「兒子從未學過七國語言，不是資優神童，他只是一個非常普通的四歲小孩，我尊重小孩童年天真和快樂的權利，絕不做虎媽，請給一個小孩該有的成長空間，謝謝。」

李嘉欣先前分享和兒子共浴、親吻照。（圖／翻攝自微博）

先前李嘉欣曾曬跟兒子嘴對嘴接吻、共浴照片，最近她又分享兒子洗頭中的照片，雖未露點，仍引來網友評論：「孩子長大可能會不開心」、「看起來是有點怪」、「有問題嗎？人家自己兒子親個嘴有問題？」、「人家的孩子、人家的生活，你管人家怎麼過」，而李嘉欣對此暫無回應。

(中時新聞網)