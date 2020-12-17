國際債券與公司債發行量大躍進，根據櫃檯買賣中心統計，截至12月15日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣3兆1756億元，創下歷年債券市場發行量新高，預估全年債券發行量可達3.3兆元，創下歷年新高。

受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮之影響，今年債券市場利率走低，國際債券與公司債發行量大躍進，截至12月15日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣3兆1756億元，較去年同期發行量(新台幣1兆7,587億元)增加81%，突破3兆元大關，創下歷年債券市場發行量新高。

櫃買中心表示，截至12月15日止，政府債券發行金額計4900億元，與去年相比微幅成長10%；金融債方面，發行金額為1532億元，與去年同期發行量相比略為增加1%；公司債方面，轉換公司債發行金額為657億元，較去年同期成長66%，而普通公司債呈現近倍數增長趨勢，發行金額已達6824億元，較去年同期成長102%；另國際債券的發行亦已高達598.51億美元(約新台幣1兆7843億元)，較去年同期大幅增長136.8%，成長幅度與金額均高居首位。

由於公司債及金融債年底前預估仍有近1131億元的新發行，而國際債券年底前則有近2億美元(約當新台幣59億元)的新債發行，後續債券市場發行仍動能充沛，預估全年債券發行量可達新台幣3.3兆元。

(時報資訊)