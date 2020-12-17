工業電腦大廠研華(2395)「Advantech Connect」智慧城市物聯網線上夥伴峰會今（17）日揭幕，將聚焦4大產業、3大技術與產品趨勢切入，探討如何強化智慧城市互聯生態圈，預計將有超過上萬名來自大中華區的夥伴上線與會。

研華指出，根據最新IDC報告預估，中國大陸市場在智慧城市的技術支出將持續成長，預計至2023年將達到400億美元規模，主要投入項目包括可持續的基礎建設、數據驅動的治理方案及數位化管理。

研華此次論壇聚焦智慧服務與零售、智慧物流、智慧醫療、智慧建築等4大產業，以及工業移動、工業物聯平台、智慧遠程設備管理三大技術與產品趨勢切入，探討如何以大數據、物聯網、雲端、AI、5G等趨勢技術，強化智慧城市互聯生態圈。

研華智慧服務事業群副總經理江明志表示，集團積極發展智慧城市領域，專注於智慧建築、智慧服務與零售、智慧物流、智慧醫療等產業市場布局，基於研華WISE-PaaS物聯網生態系，推出各種以垂直市場應用為導向、端到雲的軟硬體解決方案。

江明志指出，奠基多年在工業電腦的優勢，以及近年積極投入工業物聯網軟體平台發展，研華在「端」方面提供各種產業專用電腦，搭配各式傳感模組進行邊緣數據採集與運算，並提供智慧設備遠程管理軟體DeviceOn/iService，對前線設備進行即時監控與管理。

在「雲」方面，研華則結合AIoT與WISE-PaaS物聯網雲平台，針對垂直市場提供各式產業應用軟體App，驅動建築、服務與零售、物流、醫療產業的數位化轉型與升級，包括StoreVue零售門市管理、CCM冷鏈管理，FMS車隊管理，智慧建築戰情中心等管理方案。

針對此次智慧城市物聯網線上夥伴峰會，研華除邀請英特爾、移遠科技、瑞為等夥伴分享最新技術趨勢，並邀請多家產業專家說明產業鏈上下游企業如何協作共創，為智慧建築與公共領域、智慧零售與服務、智慧物流與車隊管理、智慧醫療帶來應用創新。

研華表示，此次智慧城市物聯網線上夥伴峰會將有來自大中華區超過上萬名夥伴上線與會，希望藉此讓研華夥伴獲得最新智慧城市物聯網策略與解決方案，並了解智聯網（AIoT）時代發展新思路與最佳實踐，進而推動物聯網生態圈的穩健高效發展。

(時報資訊)