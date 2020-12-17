美國財政部在周三將瑞士、越南列入匯率操弄國，但是據了解，這樣的貼標籤將不會對瑞士中央銀行的獨特的貨幣政策造成任何影響。

美國財政部在報告指出，瑞士設法壓低瑞士法郎，阻止了國際收支有效的調整。儘管美國不會施加懲罰，但是法律要求美國政府與該指定國家進行談判。

BBH全球貨幣策略主管Thin表示，對瑞士而言，匯率是打擊通貨緊縮的重要工具。

在今年上半年因為新冠疫情導致避險資金的流入，瑞士央行投入900億瑞士法郎(約1015億美元)進行匯率干預，而被美國財政部盯上。

瑞士央行長久以來皆宣稱，並不是想透過瑞士法郎的貶值來獲取貿易優勢，主要的是，央行是透過阻止該貨幣升值，來避免通縮的威脅。

市場分析師指出，就貨幣政策而言，瑞士是一特例，就連美國財政部過去也表示，瑞士經濟情況的「獨特性」，由於國內資產的少量，限制了其貨幣政策選項。

最近數顯示，瑞士央行有稍微縮回其干預的作法，但瑞士法郎仍被視為是全球貨幣市場估值最高的貨幣之一。

瑞士央行在周三回應表示，不會改變其貨幣政策的作法，仍願意維持在外匯市場的激烈做法。

(時報資訊)