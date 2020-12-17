美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少313.5萬桶，較超出市場預期的減少220萬桶。上周美國期油交割地庫欣的庫存增加19.8萬桶。上周美國汽油庫存增加102萬桶，小於市場預期的增加187.4萬桶。

2.美國全國住房建築商協會（NAHB）公布，美國12月房市指數降至86，低於市場預期的88與11月的90。

3.IHS Markit美國12月製造業採購經理人指數(PMI)初值為56.5，優於市場預期的55.7，但低於11月終值56.7。服務業PMI初值為55.3，低於市場預期的55.9。綜合PMI初值為55.7。

4.美國上周原油庫存意外下跌，激勵國際油價連漲第三天。紐約期油收漲20美分或0.4%，為每桶47.82美元。倫敦布蘭特期油收漲32美分或0.6%，為每桶51.08美元。

5.美國國會接近達成新紓困案，投資人摒息觀望協商進展，周三國際金價上漲，但聯準會宣布貨幣政策會議結果後，金價漲幅收斂，終場紐約期金收漲3.8美元或0.2%，為每盎司1859.1美元，盤中最高升至1868美元，僅略低於12月8日觸及的高點1869.45美元。

6.聯準會維持貨幣政策不變，令期待該央行將購買更多長期債券的投資人希望落空，周三美元陷入波動，尾盤美元指數跌0.20%，報90.2970，盤中最高升至90.713。

(時報資訊)