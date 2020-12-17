東和鋼鐵(2006)受惠台商回流、公共工程等營建需求挹注，明年訂單能見度仍明朗，公司今年營運大幅增長後，法人估明年營運可望維持高水準。

東和鋼鐵日前舉行法說會，董事長侯傑騰表示，目前鋼筋、型鋼及鋼構需求強勁，能見度最長已看到2022年第一季；公司鋼構事業訂單大約看到明年第三季，也有客戶已談到2022年第一季。隨著台商回流建廠，以及民間住宅、公共工程等營建需求持續熱絡，也帶動公司鋼筋、型鋼能見度持續看到明年。

從產品價格來看，近期受原物料供給緊張影響，市場行情急漲，有利短期營運。侯傑騰表示，從目前供給緊張狀況來看，鋼價漲勢至少到明年春季，對公司短期訂單確實有助益。

不過，東鋼認為，原物料短缺使得鋼構成本增加，加上缺工問題，實際出貨多少會遞延，恐影響客戶下單意願及報價。像是東鋼的鋼構事業雖整體訂單能見度長，但超過1年以上的鋼構案，暫時不給客戶報價。

東和鋼鐵受惠需求成長及鋼價上揚，前三季營運亮麗，2020年前三季每股淨利1.97元，法人估第四季續旺，東鋼全年EPS上看2.8元，較去年的1.56元明顯提高。展望明年，預期台灣用鋼需求持續強勁，且鋼價仍具一定之支撐，公司營運可望保持高檔水準。

(時報資訊)