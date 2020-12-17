自動化零件族群喊漲，上銀(2049)、大銀微系統(4576)、直得(1597)、全球傳動(4540)股價逆勢走高，上銀攻高到2018年6月以來新高，400元近在眼前，大銀微系統盤中大漲9％，重新站上百元關卡，全球傳動亦逼近今年高點。

繼運價、鋼價聯袂大漲後，因自動化需求轉趨熱烈，日本滾珠螺桿率先反映此波反彈力道，報價已經上漲，法人認為，新一波自動化向上循環有助於提高相關零部件供應商的產能利用率，有利於報價持續反彈。

外資報告也認為，上銀工具機訂單明顯回溫，加上產品需求能見度拉長到3個月，需求已經觸底反彈，加上歐美企業支出增加，推動上銀明後年的業績成長動能，調高上銀評等至「加碼」。上銀子公司大銀微系統也在半導體需求持續熱絡下，營收、獲利持續回溫，第3季獲利較去年同期轉虧為盈，也來到今年最高的一季，11月營收回到2億元以上，年增達45.3％，累計營收22.18億元，年增19％，成長幅度優於母公司。

(時報資訊)